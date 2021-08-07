КАМАЗ начал выпуск деталей для Ауруса — журнал За рулем

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КАМАЗ начал выпуск деталей для Ауруса

Литейный завод КАМАЗа в тестовом режиме начал изготавливать сложные отливки: блоки цилиндров, головки и опорные плиты для двигателей НАМИ-4123.

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Семейство автомобилей Aurus оснащается гибридной силовой установкой (598 л.с.), в которую входит 4,4-литровый бензиновый двигатель V8, электромотор, аккумуляторная батарея и девятиступенчататая автоматическая коробка передач R932 российской компании KATE. Двигатель с двойным турбонаддувом модели НАМИ-4123 создан ФГУП НАМИ (разработчик Aurus) совместно с Porsche Engineering.

В 2020 году глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял о том, что моторное производство и производство автоматической коробки, а также ряда других компонентов для Аурусов будет налажено в кооперации с КАМАЗом.

Наконец, камский автогигант стал поставщиком ключевых комплектующих для Aurus Senat. Литейный завод КАМАЗа в тестовом режиме начал изготавливать сложные отливки: блоки цилиндров, головки и опорные плиты для двигателей НАМИ-4123.

«Все они из алюминиевого сплава, это около 30 позиций, они идут как на действующее, так и на новое оборудование. Все эти позиции будет изготавливать литейный завод. С 2019 года ведется технологическая проработка по конструктиву позиций, а сейчас мы опытно-промышленным путем заливаем единичные изделия: блок, головку, опорную плиту для Aurus», — заявил начальник технологического отдела производства цветного литья Александра Ефремова.

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В настоящее время на товарных Аурусах применяются блоки и головки иностранного происхождения. Как только КАМАЗ сможет обеспечивать идеальное качество деталей, произойдет импортозамещение.

Толщина стенок блока НАМИ-4123 составляет всего 4–5 мм, сам он изготавливается из особого сплава на основе алюминия. Требования к его качеству выше, чем в случае с силовыми агрегатами для продукции других автопроизводителей, отмечает пресс-служба КАМАЗа.

Что касается сроков, то серийное производство блоков цилиндров и головок блоков для Аурусов в Набережных Челнах начнется в 2022 году. Тогда смонтируют новое оборудование и запустят участок под проект. Отливки будут проходить мехобработку и сборку в готовые двигатели на мощностях завода в Елабуге.

  • Недавно президент Владимир Путин проехал за рулем Aurus по ЦКАД. Видео смотрите тут.
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Фото: КАМАЗ и Валерий Карташов

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Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

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На ишаках пусть ездят

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