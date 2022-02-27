У этого «малыша» подушка перед бампером. И вот почему

Потому что внутри — никого нет. Автономный электрокар только перевозит продукцию, и предпочтение в нем отдается безопасности людей, а не товаров.

Материалы по теме КАМАЗ скоро выпустит беспилотные грузовики на дорогу

Это автономный автомобиль-доставщик Nuro третьего поколения без пассажиров. Он практически готов к серийному производству, он безопасный, полностью электрический и простой в эксплуатации.

Автономность, по крайней мере в некоторых сферах бизнеса, выглядит неизбежной, и нам, похоже, придется с этим смириться, нравится нам это или нет.

Если мы говорим о транспортных средствах для доставки различных товаров, беспилотники могут очень пригодиться. Поскольку в кабине никого нет, эти машины могут иметь минимальные размеры и могут быть проще и дешевле в эксплуатации, чем традиционные грузовики и фургоны. Компания Nuro представила своего доставщика с массивной подушкой безопасности, расположенной снаружи.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Nuro является самоходным транспортным средством, его эргономичные отсеки могут вместить почти 250 кг продуктов. Система вентиляции и кондиционирования автомобиля может поддерживать температуру от 47 градусов до —5,5 0С. Или, проще говоря, пицца в нем остается горячей, а газировка холодной.

Однако самая интересная особенность Nuro. Autoliv, как говорилось выше, это специальная подушка безопасности, которая устанавливается снаружи автомобиля, на его передней панели. Ее цель — защитить уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Ведь на них ежегодно приходится более половины дорожно-транспортных происшествий в мире. Ну а внутри защищать некого, места для человека там не предусмотрено.

Беспилотники — чем они действительно опасны?

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте

Фото: Autoliv

Видео: YouTube