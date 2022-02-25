«Автодор» повысил цены за проезд по платным дорогам

Подорожание объясняется инфляцией и увеличением расходов на содержание и эксплуатацию дорог.

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С 25 февраля повышаются расценки на проезд по платным участкам автомобильных дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и по участку Центральной кольцевой автодороги. Об этом еще 22 февраля заявили в пресс-службе госкомпании «Автодор», сообщение цитировал сайт РБК.

Источник сообщал, что Министерство транспорта предлагало увеличить тарифы на проезд по платным дорогам еще в октябре 2021 года. Повышение цен обосновывалось увеличением темпов строительства новых дорог и дефицитом бюджетного финансирования. В самом сообщении «Автодора» указываются такие причины: инфляция и возросшие расходы на содержание и эксплуатацию дорог.

Цена за проезд по платным участкам М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара выросла на 6,0–6,9%. Путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта вырос на 145–160 рублей. На трассе М-3 «Украина» плата повысилась на 5–10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты, т.е. суммарно на 15–20 рублей при проезде всего участка протяженностью 70 километров.

На дороге М-11 «Нева» участок «Солнечногорск — Тверь» (89 километров) подорожал на 30 рублей; участок «Санкт-Петербург — Тверь» — на 140–150 рублей, а участок «Солнечногорск — Санкт-Петербург» — на 170–180 рублей в зависимости от дня недели.

Платный участок ЦКАД от М-10 «Россия» до деревни Лисинцево протяженностью 260 км стал дороже на 135 рублей, а на коротких маршрутах — на 5–15 рублей.

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Фото: Алексей Зотов / ТАСС