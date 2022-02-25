Таксисты Юга подняли цены

Отмена перелетов и нехватка билетов на поезда увеличили спрос на такси и цены на поездки.

Материалы по теме Как изменится жизнь автомобилистов после военной операции

До 2 марта авиасообщение с южными регионами России приостановлено из-за специальной военной операции на Украине. Закрыты аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка (обновленная информация), Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Ставрополь из списка убрали.

Тем временем на курортах юга России находится около 150 тысяч туристов. В результате отмены перелетов спрос на билеты на поезда вырос в 20 раз. Вчера РЖД увеличило составы и изыскало дополнительно 3,6 тысячи мест, а сегодня сможет перевезти дополнительно еще 5 тысяч человек.

Тем не менее, проблемы с отъездом сохраняются. В результате таксисты решили подзаработать, пишет Telegram-канал «Любимый Сочи», и повысили стоимость поездок из, например, Сочи в Москву в два-три раза — с прежних 40–50 тысяч рублей до 100–120 тысяч.

Однако ситуация быстро меняется, а власти предпринимают активные действия, чтобы нивелировать негативные последствия для застрявших на юге России туристов. К вывозу туристов с юга России подключился и Минтранс. В министерстве заявили, что имеющихся ресурсов достаточно — это и поезда, и автобусы.

Какие автопроизводители могут (или будут вынуждены) покинуть Россию? Ответ вы найдете здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: Unsplash, Telegram-канал «Любимый Сочи»