Volkswagen готовит новый городской кроссовер

Стоить этот автомобиль будет около 1,6–1,8 млн рублей.

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Volkswagen постепенно расширяет модельный ряд электромобилей. Всего их уже десять. Это, например, хэтчбек ID.3, кроссовер ID.4, кросс-купе ID.5 и трехрядный ID.6.

Volkswagen также планирует выпустить недорогой субкомпактный электромобиль ID.2. Его цена составит около 20 000 евро, а выпускаться он будет в двух версиях — Urban и X, которая, вероятно, будет похожа на концепт ID.Life, показанный в конце прошлого года.

Художники из Motor1.com Italy предположили, что кроссовер будет выглядеть так:

А в продаже автомобиль появится до 2025 года. Поскольку ID.2 предназначен для людей с ограниченным бюджетом, камер бокового обзора и выдвижных дверных ручек ожидать не стоит.

ID.2 получит платформу MEB, которая лежит в основе нескольких электромобилей Volkswagen Auto Group. В концепте использовалась батарея на 62 кВт·ч и один двигатель впереди мощностью 234 л.с. (290 Нм). Volkswagen писал, что запас хода такой связки должен составлять до 400 км.

Серийный автомобиль может отличаться от концепта, а менее мощный двигатель увеличит запас хода на одной зарядке, если батарея останется неизменной.