Volkswagen в России остановил прием заказов на седан Passat

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— Продажи автомобилей в кузове седан сокращаются из года в год, и марка Volkswagen реагирует на данные изменения в спросе. Тенденции спроса продолжают смещаться в сторону сегмента SUV.
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При этом в компании подчеркивают, что Passat Alltrack — внедорожная и стильная версия Passat — продолжает продаваться в России. Volkswagen Passat в кузове седан стоил в России 2 733 000 — 3 106 000 рублей, а за Alltrack в настоящее время просят от 3 813 000 рублей до 3 813 000 рублей. Автомобиль доступен с 2-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 220 л.с., роботом DSG и полным приводом.
- Обновленный универсал VW Passat Alltrack поступил в салоны российских официальных дилеров в сентябре.
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