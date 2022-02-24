Volkswagen в России остановил прием заказов на седан Passat

Это связано со снятием модели с производства.

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Volkswagen Passat поколения B8 производили с 2014 года, в нашу страну автомобиль поступал из Германии. Сегодня представительство немецкой марки сообщило, что 24.02.2022 Volkswagen прекращает прием заказов на эту модель в связи со снятием ее с производства. Мотивировка решения следующая:

— Продажи автомобилей в кузове седан сокращаются из года в год, и марка Volkswagen реагирует на данные изменения в спросе. Тенденции спроса продолжают смещаться в сторону сегмента SUV.

При этом в компании подчеркивают, что Passat Alltrack — внедорожная и стильная версия Passat — продолжает продаваться в России. Volkswagen Passat в кузове седан стоил в России 2 733 000 — 3 106 000 рублей, а за Alltrack в настоящее время просят от 3 813 000 рублей до 3 813 000 рублей. Автомобиль доступен с 2-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 220 л.с., роботом DSG и полным приводом.

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