Назван Автомобиль года Европы

Голоса российских автожурналистов организаторы конкурса решили не учитывать.

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Как и следовало ожидать, Автомобилем года Европы стал электромобиль. Это Kia EV6, принесший компании первую в истории награду в этом конкурсе.

Организаторы конкурса решили не подсчитывать голоса российских членов жюри, заявив, что они все равно бы не повлияли на результат.

Kia EV6 набрал 279 баллов. На втором месте оказался Renault Megane E-Tech Electric — 265 баллов. Замыкает тройку лидеров Hyundai Ioniq 5 с результатом 261 балл.

Далее места распределились следующим образом:

4. Peugeot 308 — 191 балл

5. Skoda Enyaq — 185 баллов

6. Ford Mustang Mach-E — 150 баллов

7. Cupra Born — 144 балла

Российский автозавод Hyundai Motor приостановил работу.

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Фото: Kia