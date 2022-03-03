Открыта горячая линия Минтранса по обеспечению транспортной логистики — журнал За рулем

Открыта горячая линия Минтранса по обеспечению транспортной логистики

На нее в случае возникновения проблем могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании.

Материалы по теме
Начал работу сайт и Telegram-канал с официальной информацией

Для поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики.

На нее могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с международными грузовыми перевозками между Россией и зарубежными странами.

Материалы по теме
Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Обратиться за поддержкой можно по телефону: +7 (499) 495-00-11. Режим работы: 08:00–20:00 мск. Электронная почта для направления обращений: [email protected].

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Новый внедорожник Isuzu Mu-Х: первый (жесткий!) тест
Штраф за +10 км/ч — еще одна попытка залезть в карман водителю
Renault Duster после 30 000 км: все проблемы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров605
Оцените материал
1:0
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: