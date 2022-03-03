Открыта горячая линия Минтранса по обеспечению транспортной логистики

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Для поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики.
На нее могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с международными грузовыми перевозками между Россией и зарубежными странами.
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