Открыта горячая линия Минтранса по обеспечению транспортной логистики

На нее в случае возникновения проблем могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании.

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Для поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики.

На нее могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с международными грузовыми перевозками между Россией и зарубежными странами.

Обратиться за поддержкой можно по телефону: +7 (499) 495-00-11. Режим работы: 08:00–20:00 мск. Электронная почта для направления обращений: [email protected].

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