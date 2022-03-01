Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить? — журнал За рулем

Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить?

Что будет с ценами? Какие марки останутся? Покупать или продавать сейчас автомобиль? А что с автокредитами?.. Вопросов уйма. Ответим на все.

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Потенциальные последствия экономической блокировки России могут оказаться довольно серьезными. Все происходит буквально на глазах. И у многих наших читателей возникают резонные вопросы о том, как лучше поступить в той или иной жизненной ситуации.

Присылайте свои вопросы на e-mail редакции на самые важные обязательно ответим.

Ниже предлагаем почитать уже имеющиеся рекомендации от экспертов «За рулем» (листайте страницы).

И не забудьте сохранить эту страницу в закладках будем обновлять по мере поступления новых вопросов.

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Вопрос читателя

Евгений К (г. Нижний Новгород):

Кто будет обслуживать машины тех марок, которые уже прекратили поставки в Россию? Придется обращаться к неофициалам? А гарантия?

Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить?
Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

Пока лучше подождать официальных заявлений автопроизводителей — в подобных случаях они обычно описывают все последствия ухода с рынка.

В целом — да, кому-то наверняка придется попрощаться с гарантией, а роль неофициальных сервисов явно вырастет. Придется вспоминать технологии восстановления изношенных деталей и агрегатов, а кому-то — и навыки самостоятельного ремонта, а то и приспособления деталей нашего производства на иномарки.

1.03.2022

Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить?

Что будет с ценами? Какие марки останутся? Покупать или продавать сейчас автомобиль? А что с автокредитами?.. Вопросов уйма. Ответим на все.

Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить? — фото 1317488Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить? — фото 1317489Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить? — фото 1317505Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить? — фото 1317492Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить?
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