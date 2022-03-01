Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить?

Потенциальные последствия экономической блокировки России могут оказаться довольно серьезными. Все происходит буквально на глазах. И у многих наших читателей возникают резонные вопросы о том, как лучше поступить в той или иной жизненной ситуации.
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Вопрос читателя
Евгений К (г. Нижний Новгород):
— Кто будет обслуживать машины тех марок, которые уже прекратили поставки в Россию? Придется обращаться к неофициалам? А гарантия?
— Пока лучше подождать официальных заявлений автопроизводителей — в подобных случаях они обычно описывают все последствия ухода с рынка.
В целом — да, кому-то наверняка придется попрощаться с гарантией, а роль неофициальных сервисов явно вырастет. Придется вспоминать технологии восстановления изношенных деталей и агрегатов, а кому-то — и навыки самостоятельного ремонта, а то и приспособления деталей нашего производства на иномарки.
1.03.2022
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