Эксперты «За рулем» отвечают: Как мы все теперь будем жить?

Что будет с ценами? Какие марки останутся? Покупать или продавать сейчас автомобиль? А что с автокредитами?.. Вопросов уйма. Ответим на все.

Материалы по теме Зарубежные эксперты: Последствия санкций для всей автоотрасли будут значительными

Потенциальные последствия экономической блокировки России могут оказаться довольно серьезными. Все происходит буквально на глазах. И у многих наших читателей возникают резонные вопросы о том, как лучше поступить в той или иной жизненной ситуации.

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Вопрос читателя

Евгений К (г. Нижний Новгород):

— Кто будет обслуживать машины тех марок, которые уже прекратили поставки в Россию? Придется обращаться к неофициалам? А гарантия?

, заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

— Пока лучше подождать официальных заявлений автопроизводителей — в подобных случаях они обычно описывают все последствия ухода с рынка.

В целом — да, кому-то наверняка придется попрощаться с гарантией, а роль неофициальных сервисов явно вырастет. Придется вспоминать технологии восстановления изношенных деталей и агрегатов, а кому-то — и навыки самостоятельного ремонта, а то и приспособления деталей нашего производства на иномарки.

1.03.2022