В России взялись за ремонт дорог к поликлиникам и больницам

В 2022 году планируют отремонтировать порядка 600 дорог к медучреждениям.

Согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах страны отремонтируют более 600 участков улиц и трасс, ведущих к медучреждениям. Их общая протяженность составит более 2,6 тыс. км.

Перед дорожниками поставлена задача обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к больницам и поликлиникам, так как от скорости оказания помощи зависят жизни людей.

За первые три года реализации нацпроекта к нормативу приведены 1 200 таких дорог, которые ремонтируют в первую очередь. Речь не только о ремонте, но в отдельных случаях и о строительстве подъездных трасс. Например, в Новокузнецке идет строительство магистрали к новой инфекционной больнице в Заводском районе. Комплекс, состоящий из 12 зданий, был открыт в 2021 году, и в сентябре началось строительство подъездной дороги к нему протяженностью около 1 км. В Брянске в 2022 году приведут к нормативу 8 участков улично-дорожной сети, ведущих к медучреждениям.

Проводится масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которая касается и закупки новых автомобилей. Поэтому параллельно дорожники обновляют и подъездные пути к больницам и поликлиникам.

Ремонтируя и обустраивая подъездные трассы, строители не забывают и о пешеходных переходах, установке светофоров, барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесении разметки.

Открыта горячая линия Минтранса по обеспечению транспортной логистики.

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