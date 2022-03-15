Гарантийный ремонт может исчезнуть — журнал За рулем

Гарантийный ремонт может исчезнуть

Из-за сбоев поставок запчастей у дилеров не получается укладываться с ремонтом в отведенные законом 45 дней. Поэтому они хотят изменить законы.

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Чтобы у дилеров было больше времени на ремонт автомобилей по гарантии, предлагается упразднить одну из статей закона «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП). Такое предложение высказал на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев.

В законе «О защите прав потребителей» сказано, что на гарантийный ремонт у производителя и его представителей есть не более 45 суток. Если дилер не укладывается в этот срок, несмотря даже на отсутствие необходимых для ремонта запчастей, то он должен выплачивать владельцу автомобиля неустойку — 1% стоимости его машины ежедневно.

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В случае отмены сроков гарантийного ремонта автовладельцам придется безропотно ждать, когда будут починены их автомобили, и повлиять на дилера никак не смогут. Это единственная защита людей от недобросовестного обслуживания в данном случае. Без нее ничто не заставит дилера произвести гарантийный ремонт. Следовательно, его по факту уже не будет.

«В этой ситуации ЗОЗПП является единственным инструментом, который позволяет владельцу автомобиля защитить свои права. Приостановка действия этого закона лишит автомобилистов такой возможности», — цитируют «Известия» вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

Фото: Kate Ibragimova / Unsplash

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