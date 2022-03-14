Какие марки из Китая выйдут теперь на рынок РФ

Воспользуется ли Китай уходом некоторых автопроизводителей из России? Обязательно! Но вот в чем проблема…

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Качество китайских автомобилей выросло настолько, что претензии к ним у потребителей исчезли. Отличное оснащение, устойчивая к коррозии сталь, надежность, комфорт… Можно посетовать только на скромные дилерские сети, но и эта проблема уйдет с приходом популярности, как это всегда бывает.

А популярность машин из Поднебесной в России растет — это одни из немногих автомобилей, которые остаются в продаже. Ряд экспертов ожидают, что китайские автопроизводители, которых насчитывается около трех десятков, заполонят наш рынок машинами. Но так ли это и с какими трудностями придется столкнуться?

Мнение эксперта

заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

— Сегодня в России в той или иной степени присутствуют 9 из 10 крупнейших китайских производителей автомобилей — за исключением самого крупного, государственного концерна SAIC. Если кого и ждать, то его. Еще 7–8 лет назад представители концерна примеривались к российскому рынку. Хотя на фоне продаж в Китае в объеме 2,5 миллионов машин еще большой вопрос, нужно ли фирме предпринимать усилия ради поставки тысяч машин в Россию.

Как показывает опыт других компаний, китайскую продукцию для местного рынка по-любому нужно адаптировать. Как минимум, ставить систему ЭРА-ГЛОНАСС и выполнять иные сертификационные требования. Если в Китае нормально продавать машины, например, без подогрева сидений — то у нас вряд ли имеет смысл. Адаптировать и сертифицировать автомобиль — работа не меньше чем на год, и это очень оптимистичная оценка.

Правительство России запретило вывозить из страны машины и запчасти.

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Фото: Wu Yi / Unsplash