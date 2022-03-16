Утилизировать автохлам можно с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Займутся ненужным автомобилем бесплатно, но пока услугу предлагают только в столице.

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В Москве успешно идет утилизация автохлама с помощью бесплатного сервиса «Вывоз ненужных вещей», сообщает ответственная за развитие сервиса организация — ГКУ «Новые технологии управления». С начала года по этой городской программе утилизировано 6 машин, а первым вывезенным автомобилем стал Chrysler LHS 1994 г.в.

В каких случаях специалисты вступают в дело? Например, как рассказал владелец Ford Scorpio 1990 г.в., автомобиль, доставшийся ему по наследству от отца, простоял во дворе без дела 6 лет, и наследник не знал, что с ним делать.

С помощью сервиса мужчина избавился от сломанной и не подлежащей восстановлению машины, которая только занимала место на парковке.

Другой автовладелец безуспешно пытался продать свой старенький ВАЗ-21099, покупателей не нашлось, и в итоге автомобиль простоял у него во дворе 10 лет. Он также воспользовался новым сервисом.

Однако специалисты сервиса предупреждают, что займутся машиной, только если владелец предъявит документы, подтверждающее его право собственности.

В электронном сервисе «Вывоз ненужных вещей» столичные жители могут оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов.

В электронной заявке указывается адрес и удобное время, если речь о транспортном средстве — выбирается объект «Автомобиль».

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Партнеры сервиса вывезут транспортное средство после проверки документов, подтверждающих право собственности. Переработкой автохлама занимается столичная промышленная компания, для этого у нее имеется комплекс оборудования, с помощью которого можно утилизировать не только автомобили с ДВС, но и гибридные модели и электрокары.

Некоторые материалы автомобиля, такие как пластмасса и полипропилен, могут быть повторно направлены на производство.

Запустили сервис с утилизации бытовой техники: с октября прошлого года жители столицы уже избавились от 3602 стиральных машин, 3396 холодильников, 538 посудомоечных машин, 1272 электрических и 1265 газовых плит.