Начало весны для российских автомобилистов совпадает с введением изменений в КоАП РФ и ПДД, а также со всевозможными последствиями этих обновлений. Это те изменения, которые, скорее всего, повлияют на жизнь каждого из нас. Мы собрали полный список того, что нас ждет — или может ждать.
Повторное нарушение ПДД
Водителей будут строже наказывать за повторное нарушение ПДД. Напомним, проект нового КоАП предусматривает: штраф в 3000 рублей за тонировку не по ГОСТу (вместо прежних 500 рублей), 5000 рублей и лишение прав на срок до 3 месяцев за грязные номера (вместо 500 рублей), 20 000–30 000 рублей и обязательные работы 40–60 часов за повторное управление без прав (вместо 5000–15 000 рублей).
Штраф за опасное вождение
Могут появиться и совершенно новые меры — штраф за опасное вождение среди таких вероятных нововведений. По проекту, размер штрафа — 3000 рублей. Если грубо нарушить ПДД три и более раз в течение одного года, можно получить штраф 10 000–30 000 рублей или попасть на лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет. Грубые нарушения — это отказ уступить дорогу пешеходу, проезд на красный и многое другое. Фиксировать нарушения должны инспекторы ДПС и видеокамеры, но с этим пока все сложно.
...и другие новые штрафы
За парковку на газонах и мойку машин тоже предполагается новый штраф — от 1 до 3 тысяч рублей. А наказание за вождение в нетрезвом состоянии при наличии ребенка в салоне авто ужесточилось: 50 тысяч рублей и лишение свободы на три года (вместо 30 тысяч и двух лет).
Новые правила медкомиссии
Они не раз дорабатывались и в окончательной редакции предполагают, что врач-нарколог может направить любого водителя на дополнительное обследование, если заподозрит его в употреблении запрещенных веществ. А лишенные прав за нетрезвое вождение будут в обязательном порядке сдавать дополнительные анализы крови и мочи для получения медицинской справки. Эти тесты будут проводиться на платной основе.
Налог на роскошь
Должна решиться и судьба налога на роскошь. Сейчас этот повышенный налог выплачивают все, кто владеет автомобилем дороже 3 миллионов рублей. Эта цифра появилась в 2014 году и с тех пор ни разу не корректировалась. А автомобили, которые можно купить за эти деньги, стали совсем другими — гораздо менее престижными. По предварительным данным, налог сделают обязательным для обладателей машин стоимостью свыше 5 млн рублей.
Что такое автохлам?
Официально появится понятие «автохлам»: таковым будут признавать транспортные средства, у которых нет одного или нескольких предусмотренных конструкцией элементов. В этот список входят: дверь, капот, замок, запор топливного бака, стекло, световой прибор, колесо, шина. Кроме того, в категорию автохлама попадают сгоревшие машины. По проекту КоАП, оставление автохлама вне специально отведенных мест — это 1–3 тысячи рублей штрафа.
Техосмотр и проверки
Отсутствие диагностической карты техосмотра на авто для коммерческих и пассажирских перевозках будет караться штрафом в 2 тысячи рублей. Другим водителям штраф не грозит. Однако частным автовладельцам нужно будет проходить техосмотр при покупке авто старше 4 лет, и сама процедура станет строже: предполагаются фото машины со всех сторон и фото на стендах проверки. Кроме того, у инспекторов появится возможность отправлять на внеочередной ТО автомобиль с визуально заметными неисправностями.
Усиление безопасности на транспорте
Есть и еще одно нововведение, о котором сайт Государственной думы написал 28 февраля: сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро смогут со 2 марта в экстренных случаях использовать электрошокеры. При этом они обязаны действовать так, чтобы вред был минимальным, и при необходимость оказать пострадавшему первую помощь, сообщает источник. Логично предположить, что это усиление безопасности коснется и автовокзалов.
- А закон о выбросе мусора из машин уже принят и работает — штраф от 10 тысяч рублей.
- Огнетушитель для автомобиля — не просто требование ГИБДД, а гарантия безопасности для водителя и его пассажиров.
- «За рулем» можно читать в Facebook.
Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС