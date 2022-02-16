Принят закон о выбросе мусора из машин

За это предусматривается штраф в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.

Материалы по теме Назван главный подвох отмены техосмотра

Законопроект о штрафах для любителей выбрасывать мусор из машин на дорогу был одобрен Госдумой в первом чтении. Фиксировать эти нарушения смогут автоматические камеры.

Дополнить статьи КоАП о несоблюдении экологических требований новыми положениями предложили Мособлдума и Мосгордума. В частности, в Кодекс добавится фраза о выгрузке «отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест». Проще говоря, речь идет о выбрасываемом из автомобилей мусоре.

За такое поведение граждан будут штрафовать на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит 20–30 тыс. рублей, а для юрлиц — 30–50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года штраф увеличится вдвое.

За выброс мусора не на дорогу, но вне специальных полигонов штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 80 тыс. рублей, для юрлиц — до 120 тыс. рублей, а для собственников транспорта, если нарушение было зафиксировано камерой, — до 100 тыс. рублей.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

«Выброс мусора будет фиксироваться работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, размещенными в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений, как в случае с применением камер фиксации нарушения ПДД», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предусматривается установка фотоловушек в местах вероятного сброса мусора в лесах и полях.

А что там с видеофиксацией опасного вождения? Узнать о том, фиксируют сегодня это нарушение камеры или нет, вы можете здесь.

«За рулем» теперь можно читать во ВКонтакте .

Фото: Depositphotos