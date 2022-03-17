Лихач из Чебоксар пролетел «кольцо» по воздуху (видео) — журнал За рулем

Лихач из Чебоксар пролетел «кольцо» по воздуху (видео)

Он просто не заметил выезд на развязку — машина ударилась о бордюрный камень и практически взлетела.

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В Чебоксарах в начале рабочей недели произошло ДТП, которое могло бы закончиться куда печальнее, если бы не счастливое стечение обстоятельств. Во вторник вечером серый седан Audi A8 первого поколения двигался по Марпосадскому шоссе с совершенно неразумным превышением скорости, о чем ярко свидетельствует появившееся в Сети видео. Поездка закончилась тем, что «гонщик» просто не заметил выезд на кольцевую развязку.

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В результате машина сильно ударилась о бордюрный камень и взмыла в воздух в клубах грязного снега. Инерция оказалась такой, что по воздуху машина преодолела путь примерно до середины «кольца». И хорошо еще, что не больше, ведь с той стороны ее вполне мог поджидать фонарный столб.

Сразу после приземления из иномарки выбрались три человека и покинули место ДТП, не дожидаясь приезда полиции. К счастью, городской трафик к этому моменту уже спал, и в этой аварии обошлось без жертв и пострадавших...

Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»

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