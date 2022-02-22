Бензовоз из колонны военной техники протаранил Тойоту

ДТП произошло в городе Шебекино Белгородской области. Колонна из 12 грузовиков проезжала перекресток с полицейским сопровождением — часть техники успела проехать на зеленый, а оставшимся грузовикам пришлось пересекать перекресток уже на красный, чтобы не «ломать» колонну. В это время с левой стороны выезжала Тойота — водитель грузовика не заметил джип и въехал ему в левый бок.
Бензовоз КАМАЗ, совершивший столкновение, через непродолжительное время продолжил свой путь. Женщина за рулем Тойоты Prado, вероятно, не поняла, что двигается колонна из военных автомобилей, которую нужно пропустить. В машине сидел ребенок — к счастью, он был в детском кресле. Водители соседних машин оказали пострадавшим помощь, серьезных травм никто не получил. Инцидент попал на камеру.
С одной стороны, водитель Тойоты должен был пропустить колонну, однако нельзя не признать, что ее продвижение не было обеспечено должным образом. Кто виноват в этой ситуации, мы узнали у специалиста.
Мнение эксперта
Сергей Смирнов, юрист:
Если организаторы не хотят растягивать колонну, с точки зрения безопасности или по другим соображениям, то, конечно сотрудник Военной автомобильной инспекции должен был встать регулировщиком, перекрыть движение и пропустить всю колонну.
Так что в этом случае вина однозначно лежит на водителе военного грузовика.
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Фото: Depositphotos и ВКонтакте/паблик Авто Белгород
Видео: YouTube