Бензовоз из колонны военной техники протаранил Тойоту — журнал За рулем

Бензовоз из колонны военной техники протаранил Тойоту

Часть машин из колонны не успела завершить маневр, а водитель легковушки, выехав на перекресток, не убедился в безопасном маневре.

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ДТП произошло в городе Шебекино Белгородской области. Колонна из 12 грузовиков проезжала перекресток с полицейским сопровождением — часть техники успела проехать на зеленый, а оставшимся грузовикам пришлось пересекать перекресток уже на красный, чтобы не «ломать» колонну. В это время с левой стороны выезжала Тойота — водитель грузовика не заметил джип и въехал ему в левый бок.

Бензовоз КАМАЗ, совершивший столкновение, через непродолжительное время продолжил свой путь. Женщина за рулем Тойоты Prado, вероятно, не поняла, что двигается колонна из военных автомобилей, которую нужно пропустить. В машине сидел ребенок — к счастью, он был в детском кресле. Водители соседних машин оказали пострадавшим помощь, серьезных травм никто не получил. Инцидент попал на камеру.

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С одной стороны, водитель Тойоты должен был пропустить колонну, однако нельзя не признать, что ее продвижение не было обеспечено должным образом. Кто виноват в этой ситуации, мы узнали у специалиста.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Бензовоз из колонны военной техники протаранил Тойоту
— По Правилам дорожного движения, виноват водитель бензовоза, несмотря на то что это была организованная колонна, но проезд перекрестков — это оговоренная в Правилах ситуация.

Если организаторы не хотят растягивать колонну, с точки зрения безопасности или по другим соображениям, то, конечно сотрудник Военной автомобильной инспекции должен был встать регулировщиком, перекрыть движение и пропустить всю колонну.

Так что в этом случае вина однозначно лежит на водителе военного грузовика.

Фото: Depositphotos и ВКонтакте/паблик Авто Белгород

Видео: YouTube

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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

Toyota 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

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