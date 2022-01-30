Мотоциклист и фура: спасла только быстрая реакция — журнал За рулем

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Мотоциклист и фура: спасла только быстрая реакция

Все живы и здоровы, но буквально еще секунда — и все могло бы завершиться плачевно.

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Произошло это 24 января 2022  года в Селангоре (Малайзия). Во время сильного ливня парень на скутере, ехавший в правому ряду, внезапно потерял управление, и его откинуло на соседнюю полосу, по которой как раз в это время мчался грузовик. Дело, судя по всему, происходит на скоростном шоссе.

Но парень быстро сообразил, что к чему, собрался и вывернулся буквально из-под колес, перебежав на соседнюю полосу. К счастью, автор видео успел не только это заснять, но и вовремя притормозить. В итоге вместо аварии с жертвой все участники происшествия отделались испугом, хотя вряд ли легким.

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Похоже, водитель скутера даже не получил травм. Увы, не всегда подобные происшествия на дороге заканчиваются так благополучно.


Фото: Depositphotos

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