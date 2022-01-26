Стало известно, почему мотоциклисты незаметны на дороге

Это было выяснено во время исследования Борнмутского университета Англии, которым руководил райдер.

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Доктор философии Борнмутского университета, исследователь (и обладательница мотоцикла BMW GS) Шел Сильва провела исследование, желая выяснить, чем взгляд на дорогу мотоциклиста отличается от взгляда автомобилиста. Для этого она при помощи специальной аппаратуры следила за взором водителей и за их общим состоянием (давлением, пульсом и так далее).

Оказалось, что крупные объекты на дороге рассматриваются как угроза и автомобилистами, и мотоциклистами. Это означает, что все водители одинаково хорошо замечают большие грузовики и автобусы. Но когда речь заходит о небольших объектах (мотоциклах), то наблюдаются существенные различия в восприятии. Райдер видит всё, что больше него. Водитель автомобиля — не всё.

Исследование показало: слепое пятно в человеческом глазу объясняет, почему водители не видят мотоциклистов рядом со своими автомобилями. Сильва также утверждает, что саккадическая маскировка (саккады — быстрые, строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении), явление, когда мозг избирательно блокирует визуальные данные во время движений глаз, также может быть причиной того, что водители не видят мотоциклистов.

Доктор философии Борнмутского университета Англии, исследователь (и владелица BMW GS) Шел Сильва

Сильва отмечает, что мотоциклистам нужно учиться «читать дорогу и других участников дорожного движения», чтобы определять, кто их видит, а кто — нет.

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Исследование также показало, что водители должны быть более бдительными на дороге, и в том, что они порой не замечают мотоциклистов, вины последних нет. Поэтому и мотоциклисты не всегда могут полагаться на зрение и собранность автомобилистов — все дело в физиологии человека.

Изучив результаты своего исследования, Сильва рекомендует мотоциклистам сдвинуться от центра полосы к (ближе к разделительной линии) перед поворотом или другим маневром — это движение может вызвать зрительную реакцию водителей и привлечет их внимание.

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Фото: Jakub Sisulak / Unsplash