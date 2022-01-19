Лучшие кастомы на базе скандального BMW R 18

BMW R 18 M и R 18 Aurora были представлены на выставке Verona Motor Bike Expo, которая прошла с 13 по 16 января в Италии.

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BMW R 18 с оппозитным двигателем впечатляет и без тюнинга, с чем, конечно, могут не согласиться (и не соглашаются) фанаты Harley-Davidson. Кстати, это очень интересная и остроумная «вражда», которая обострилась после того, как BMW представил круизер BMW R 18, посягнувший на «территорию» Harley-Davidson, а Harley-Davidson представил туристический Pan America, посягнувший на лавры BMW R 1250 GS. Но это отдельная (а также очень неоднозначная, благодаря фанатам Harley-Davidson и BMW) тема. Именно поэтому мы и назвали R 18 скандальным в заголовке, что, возможно, и привлекло ваше внимание.

Выставка Verona Motor Bike Expo показала, что R 18 может быть необычайным и впечатлить даже того, кто не считает себя любителем мотоциклов. Если до сегодняшнего дня вы не интересовались байками, то, возможно, наступил тот день, когда вы начали к ним присматриваться.

BMW R 18 M и R 18 Aurora интересны тем, что создавались итальянским подразделением BMW Motorrad совместно с итальянскими кастомайзерами, которые смыслят в байках. Начнем с первого кастома — R 18 M.

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Да, и расцветка, и буква «М» в названии указывают на спортивность этого большого круизера. И нет, двигатель не дорабатывался. Мотоцикл сделали легче и заменили подвеску. Кроме того, байк получил кастомный выхлоп и множество деталей из карбона.

Другой байк, представленный на выставке, — R 18 Aurora. Круизер получил дизайн 1970-1980-х годов. Делали его спецы из Garage 221. Фишка в том, что при создании этот кастом получил несколько деталей мотоциклов и автомобилей BMW прошлого.

Из прошлого, например, — сиденье и окраска, которой байк напоминает BMW RT 100 1983 года. А радиатор за передним колесом похож на радиаторные решетки автомобилей BMW 1960-х годов.

Недавно BMW расширил линейку круизеров R 18 двумя моделями.

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Фото: BMW Motorrad