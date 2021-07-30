BMW расширил линейку круизеров двумя моделями

Мотоподразделение BMW Motorrad представило две новинки — R 18 B и R 18 Transcontinental.

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Модель R 18 Transcontinental позиционируется как «Grand American Tourer» и создавался для дальних путешествий. Поэтому байк оснащен обтекателем с относительно большим лобовым стеклом, дефлекторами в цвет кузова, дополнительными фарами, а также рукоятками и сиденьем с подогревами. Также версия получила 10,25-дюймовый дисплей и аудиосистему Marshall с четырьмя динамиками и двумя сабвуферами.

Модель R 18 B похожа на Transcontinental, но черпает вдохновение у бэггеров — она немного спортивнее. Мотоцикл получил короткое ветровое стекло, более узкое сиденье без подогрева и черные матовые декоративные вставки.

BMW R 18 Transcontinental

Также оба байка предлагаются в ограниченной серии First Edition, которая отличается классическим черным цветом, контрастирующий с хромированными вставками и специальным сиденьем со значком «First Edition».

BMW R 18 Transcontinental

Мотоциклы оснащаются 1,8-литровым двухцилиндровым двигателем Big Boxer мощностью 91 л.с. и 150 Нм.

BMW R 18 B

Продажи R 18 B и R 18 Transcontinental должны начаться в конце лета или в начале осени. В России цены на них пока не известны, но в США они будут предлагаться по цене от 21 495 и 24 995 долларов соответственно (примерно от 1,57 млн и от 1,83 млн рублей).

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Фото: BMW Motorrad