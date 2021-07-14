Двигатель интегрировали в качестве центрального элемента шасси.

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Harley-Davidson Sportster S — совершенно новый кастомный спортбайк с двигателем Revolution Max 1250T V-Twin, легким шасси и подвеской премиум-класса. Купить его можно уже осенью 2021 года, заплатив от 1 519 000 рублей.

Массивная передняя шина и почти незаметное крыло намекают на классический боббер, а задняя часть мотоцикла с поднятыми глушителями и узким седлом взята у флэт-трекера Harley-Davidson XR750.

Двигатель Revolution Max 1250T — настроенная по-особенному новая модификация Harley-Davidson V-Twin. Он отличается высоким крутящим моментом на низах, который едва снижается с ростом оборотов.

Чтобы уменьшить вес байка, инженеры интегрировали двигатель в качестве центрального элемента шасси, что позволило отказаться от традиционной конструкции рамы. Также использовались облегченные материалы и сплавы. С 11,8 литрами бензина в баке Sportster S весит всего 228 килограммов.

Мотоцикл имеет три режима вождения — Sport (Спорт), Road (Дорога) и Rain (Дождь). Также есть два режима Custom, которые райдер программирует под себя. Комплекс систем Cornering Rider Safety Enhancements корректирует поведение мотоцикла во время разгонов и торможения, а также на прямой и в поворотах.

На 4-дюймовый дисплей выводятся данные приборов и информационно-развлекательной системы, устанавливаемой на смартфон райдера. Высота мотоцикла по седлу составляет 75 сантиметров.

Также вместе с мотоциклом осенью в продаже появится набор аксессуаров, разработанных специально для Harley-Davidson Sportster S.

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Фото: Harley-Davidson