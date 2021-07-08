Скутер — электрический, с запасом хода 130 км.

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У BMW появился электрический скутер с запасом хода 130 км — это модель CE 04. Оснащаемый 42,5-сильным двигателем и батареей 8,9 кВт·ч, он может разгоняться до скорости 120 км/ч. На зарядку аккумуляторов с 0 до 100% уходит всего 4 часа 20 минут, если использовать стандартную бытовую розетку. От зарядной станции с двумя фазами скутер заряжается за 1 час 40 минут. Зарядка же с 20 до 80% займет всего 45 минут.

Как и у электромобилей, здесь используется технология рекуперативного торможения, заряжающая батарею во время замедлений. Кроме того, у скутера есть задний ход, что облегчает маневрирование.

Колесная база BMW CE 04 достигает 1676 мм, а угол поворота руля составляет 26,5 градуса, что делает скутер маневренным и стабильным, заявляют в BMW.

Предусмотрено четыре режима вождения, включая режим ECO для преодоления как можно больших расстояний. Также есть режимы Rain (дождь), Road (дорога — стандартный режим) и Dynamic (динамичный).

Режимы, а также заряд батарей и навигационные карты, отображаются на 10,25-дюймовом цветном экране. Также есть специальный отсек с зарядкой для хранения смартфона.

Стоимость BMW CE 04 составляет от 11 795 долларов, или примерно от 888 тысяч рублей. В максимальной комплектации, за дополнительные 1650 долларов (124 тысячи рублей), добавляются адаптивные фары, режимы езды Pro, система ABS Pro, зарядный кабель уровня 2, обогрев сидений и датчик давления в шинах.

Продажи новинки начнутся в начале 2022 года.

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Фото: BMW