В Корее нашли более сотни брошенных BMW

Эти электрические BMW i3 свезли в поле на отдаленном курортном острове после того, как компания по аренде автомобилей, которой они принадлежали, обанкротилась в 2020 году.
Korea Times сообщает, что компания по аренде машин приобрела всего 200 электромобилей i3 в рассрочку и при поддержке государства. Когда же компания разорилась, машины оказались никому не нужны. Не имея возможности их продать, компания просто бросила технику в поле.
Точнее, автомобили расставлены в нескольких полях острова. Некоторые из них, кажется, в достаточно хорошем состоянии, чтобы снова вернуться на дороги. А некоторые, судя по всему, начали разбирать на запчасти: отсутствуют двери, бамперы и капоты.
BMW Korea, согласно слухам, получила разрешение суда на их обратный выкуп.
- А этот долгие годы припаркованный на улице автомобиль превратился в настоящий памятник.
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Фото, видео: Youtube