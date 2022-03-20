В Корее нашли более сотни брошенных BMW — журнал За рулем

В Корее нашли более сотни брошенных BMW

Вместо того чтобы ездить, они постепенно приходят в негодность под открытым небом на острове Чеджудо.

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Эти электрические BMW i3 свезли в поле на отдаленном курортном острове после того, как компания по аренде автомобилей, которой они принадлежали, обанкротилась в 2020 году.

Korea Times сообщает, что компания по аренде машин приобрела всего 200 электромобилей i3 в рассрочку и при поддержке государства. Когда же компания разорилась, машины оказались никому не нужны. Не имея возможности их продать, компания просто бросила технику в поле.

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Точнее, автомобили расставлены в нескольких полях острова. Некоторые из них, кажется, в достаточно хорошем состоянии, чтобы снова вернуться на дороги. А некоторые, судя по всему, начали разбирать на запчасти: отсутствуют двери, бамперы и капоты.

BMW Korea, согласно слухам, получила разрешение суда на их обратный выкуп.

Фото, видео: Youtube

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