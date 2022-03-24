В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА» — журнал За рулем

В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА»

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы.

Материалы по теме
Начались тесты первых российских электрокораблей

Правительство Москвы выступает за то, чтобы на улицах столицы появилось как можно больше электромобилей российского производства. Это сделает воздух чише, а сам город — тише.

В Департаменте транспорта отмечают, что в больших городах электромобили окажутся наиболее востребованными. Они могут составить парки такси и каршеринга. И это не просто слова одобрения.

С 2019 года в столице работает программа «Энергия Москвы», благодаря которой покупка электромобилей жителям города и работающим в нем компаниям становится выгоднее. А в 2021 году на федеральном уровне была принята «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года», благодаря которой развивается, в частности, инфраструктура для электротранспорта.

Материалы по теме
Усталость за рулем приравняют к пьянствуПешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?

В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА»
Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ):

— Эксплуатация электромобилей особо эффективна в крупных городах. Отсутствие выбросов, бесшумность хода, отсутствие вибраций — все эти качества электромобиля делают пространство для проживания людей комфортным и экологичным. Сейчас в Москве для электромобилей есть вся необходимая инфрастктура — город устанавливает новые современные зарядки и оборудует специальные парковочные места. Запуск автомобилей с электрическими двигателями в сервисах шеринга и такси важен для такого густонаселенного мегаполиса как Москва. Такое решение поможет снизить нагрузку на экологию города, меньше станет транспортный шум.

А привлечение инновационного, маленького и удобного для парковки электромобильчика как Кама позволит расширить сервисам круг своих пользователей.

И вот теперь правительство Москвы подписало Соглашение о сотрудничестве с АО «КАМА» — разработчиком современных электрических автомобилей и IT-решений для них.

В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА»

Ожидается, что до 2024 года АО «КАМА» представит опытные образцы первого российского электромобиля. Правительство Москвы, со своей стороны, сделает все, чтобы эти машины появились в столице как можно быстрее.

В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА»
Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Москва — один из мировых лидеров по количеству автомобилей такси и каршеринга, и по поручению Мэра Москвы С. Собянина мы поддерживаем использование электромобилей — выплачиваем компаниям двойной размер субсидий при приобретении электрокаров. Мы также готовы помогать отечественным производителям, чтобы их электрические авто пришли в парки такси и каршеринга. Мы начали сотрудничество с АО «КАМА», и окажем компании поддержку для скорейшего появления российских электромобилей на дорогах столицы.


Фото: АО «КАМА», АГН «Москва», АЭТИ, Дептранс Москвы

В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА»

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы.

В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА» — фото 1322592В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА» — фото 1322582В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА» — фото 1322616В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА»
Наше новое видео
Нива-трехдверка — обычная или «злая»? Сравнили Урбан и Бронто
Haval F7 обновили. Китай нас спасет? Да ладно!
Трасса М-12 Москва-Казань: тариф 8 рублей за километр

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров474
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: