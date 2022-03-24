В столичном каршеринге и такси могут появиться отечественные электромобили «КАМА»

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы.

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Правительство Москвы выступает за то, чтобы на улицах столицы появилось как можно больше электромобилей российского производства. Это сделает воздух чише, а сам город — тише.

В Департаменте транспорта отмечают, что в больших городах электромобили окажутся наиболее востребованными. Они могут составить парки такси и каршеринга. И это не просто слова одобрения.

С 2019 года в столице работает программа «Энергия Москвы», благодаря которой покупка электромобилей жителям города и работающим в нем компаниям становится выгоднее. А в 2021 году на федеральном уровне была принята «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года», благодаря которой развивается, в частности, инфраструктура для электротранспорта.

председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ):

— Эксплуатация электромобилей особо эффективна в крупных городах. Отсутствие выбросов, бесшумность хода, отсутствие вибраций — все эти качества электромобиля делают пространство для проживания людей комфортным и экологичным. Сейчас в Москве для электромобилей есть вся необходимая инфрастктура — город устанавливает новые современные зарядки и оборудует специальные парковочные места. Запуск автомобилей с электрическими двигателями в сервисах шеринга и такси важен для такого густонаселенного мегаполиса как Москва. Такое решение поможет снизить нагрузку на экологию города, меньше станет транспортный шум.

А привлечение инновационного, маленького и удобного для парковки электромобильчика как Кама позволит расширить сервисам круг своих пользователей.

И вот теперь правительство Москвы подписало Соглашение о сотрудничестве с АО «КАМА» — разработчиком современных электрических автомобилей и IT-решений для них.

Ожидается, что до 2024 года АО «КАМА» представит опытные образцы первого российского электромобиля. Правительство Москвы, со своей стороны, сделает все, чтобы эти машины появились в столице как можно быстрее.

руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Москва — один из мировых лидеров по количеству автомобилей такси и каршеринга, и по поручению Мэра Москвы С. Собянина мы поддерживаем использование электромобилей — выплачиваем компаниям двойной размер субсидий при приобретении электрокаров. Мы также готовы помогать отечественным производителям, чтобы их электрические авто пришли в парки такси и каршеринга. Мы начали сотрудничество с АО «КАМА», и окажем компании поддержку для скорейшего появления российских электромобилей на дорогах столицы.





Также Департамент транспорта Москвы испытывает алкозамки для автомобилей.

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Фото: АО «КАМА», АГН «Москва», АЭТИ, Дептранс Москвы