Новое исследование с привлечением владельцев автомобилей дало неожиданный результат.

Материалы по теме В России начинают выпускать электромобили

Электромобили всегда считались более надежными, чем автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями. В конце концов, у электромобилей меньше движущихся частей, а значит и ломаться особо нечему. Тем не менее, новое исследование показывает, что электромобили ломаются даже чаще, чем привычные нам машины с ДВС.

Новый опрос, проведенный британским обществом потребителей «Which?», показал, что владельцы автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем реже сталкиваются с проблемами в течение первых четырех лет владения, чем владельцы электромобилей.

Всего было опрошено 48 тысяч человек. О серьезных проблемах в течение первых четырех лет владения заявили 39% владельцев электромобилей и только 19% владельцев машин с бензиновыми двигателями. Среди владельцев дизельных автомобилей с проблемами столкнулись 29% опрошенных.

Материалы по теме В Москве построят 600 бесплатных зарядных станций

Мало того, что электромобили оказались менее надежными, так еще и на их ремонт требуется гораздо больше времени. Чаще всего проблемы возникают с программным обеспечением, на их устранение требуется, в среднем, пять дней. На ремонт машин с бензиновыми моторами уходит, в среднем, три дня, а с дизельным — четыре.

Самой ненадежной маркой электромобилей оказалась Tesla, а самым надежным — Kia e-Niro.

А вот почему в России автомобили с ДВС всегда будут предпочтительнее электромобилей.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Unsplash