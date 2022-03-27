Dokker может легко превратиться в дом на колесах — журнал За рулем

Dokker может легко превратиться в дом на колесах

Правда, на переоборудование потребуется почти 10 тыс. евро, но все зависит от базовой машины.

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Индустрия мобильных домов находится на подъеме. Причем недорогие варианты также становятся все более популярными. Кемпер на базе Lada, например, доступен менее чем за 13 000 евро.

Испанская компания Evana присоединилась к этой хорошей и дешевой тенденции со своим последним предложением создания кемпера на базе Dacia Dokker. Всего за 9750 евро производитель превращает румынский автомобиль в дом на колесах со всеми удобствами.

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Dokker может легко превратиться в дом на колесах

Однако указанная выше цена не включает автомобиль-донор. В Германии подержанные и хорошо сохранившиеся фургоны этой серии с не слишком большим пробегом можно приобрести менее чем за 5000 евро. Общая сумма переоснащенного автомобиля окажется чуть ниже отметки в 15 000 евро. А если клинту не хочется искать подержанный Dokker самостоятельно, Evana сама подберет подходящий.

Dokker может легко превратиться в дом на колесах

Компактный мобильный дом имеет длину всего 4,36 метра, а его грузовое пространство составляет около 800 литров. В салоне может разместиться раскладная двуспальная кровать с откидным матрасом толщиной 70 мм, опирающимся на березовый каркас.

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Помимо спальни в переоборудованном кемпере есть переносная кухня с плитой, 31-литровый холодильник, раковина из нержавейки и 32-литровый бак для пресной воды. Есть даже выносной душ, который можно принимать на открытом воздухе.

Dokker может легко превратиться в дом на колесах

В салоне — сочетание шпона и светодиодного освещения, благодаря чему внутреннее пространство выглядит светлым и уютным. В качестве источника питания у автомобиля есть солнечная панель, аккумулятор емкостью 100 А·ч и инвертор мощностью 600 Вт.

Dokker может легко превратиться в дом на колесах

Фото: Depositphotos

Dokker может легко превратиться в дом на колесах

Правда, на переоборудование потребуется почти 10 тыс. евро, но все зависит от базовой машины.

Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322768Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322765Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322766Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322767Dokker может легко превратиться в дом на колесах
Dokker может легко превратиться в дом на колесах

Правда, на переоборудование потребуется почти 10 тыс. евро, но все зависит от базовой машины.

Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322768Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322767Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322766Dokker может легко превратиться в дом на колесах — фото 1322765Dokker может легко превратиться в дом на колесах
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