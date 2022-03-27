Dokker может легко превратиться в дом на колесах

Правда, на переоборудование потребуется почти 10 тыс. евро, но все зависит от базовой машины.

Материалы по теме Кемпер, который питается энергией солнца, проехал по Европе

Индустрия мобильных домов находится на подъеме. Причем недорогие варианты также становятся все более популярными. Кемпер на базе Lada, например, доступен менее чем за 13 000 евро.

Испанская компания Evana присоединилась к этой хорошей и дешевой тенденции со своим последним предложением создания кемпера на базе Dacia Dokker. Всего за 9750 евро производитель превращает румынский автомобиль в дом на колесах со всеми удобствами.

Однако указанная выше цена не включает автомобиль-донор. В Германии подержанные и хорошо сохранившиеся фургоны этой серии с не слишком большим пробегом можно приобрести менее чем за 5000 евро. Общая сумма переоснащенного автомобиля окажется чуть ниже отметки в 15 000 евро. А если клинту не хочется искать подержанный Dokker самостоятельно, Evana сама подберет подходящий.

Компактный мобильный дом имеет длину всего 4,36 метра, а его грузовое пространство составляет около 800 литров. В салоне может разместиться раскладная двуспальная кровать с откидным матрасом толщиной 70 мм, опирающимся на березовый каркас.

Материалы по теме Хоум-офис в кемпере: оригинальное решение рабочего стола

Помимо спальни в переоборудованном кемпере есть переносная кухня с плитой, 31-литровый холодильник, раковина из нержавейки и 32-литровый бак для пресной воды. Есть даже выносной душ, который можно принимать на открытом воздухе.

В салоне — сочетание шпона и светодиодного освещения, благодаря чему внутреннее пространство выглядит светлым и уютным. В качестве источника питания у автомобиля есть солнечная панель, аккумулятор емкостью 100 А·ч и инвертор мощностью 600 Вт.

Фото: Depositphotos