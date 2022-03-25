КАМАЗ возвращается к Евро-2

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Начиная с апреля КАМАЗ будет продавать тягачи и грузовики с двигателями Евро-2. Это 8-цилиндровые дизельные моторы мощностью от 240 до 360 л.с.
Такое решение было принято из-за нехватки компонентов. В частности, топливной аппаратуры Bosch. Заменить ее получится в мае — на аппаратуру Алтайского завода прецизионных изделий.
Грузовики классом Евро-2 выпускались КАМАЗом и раньше, называясь «автомобилями двойного назначения». Также они поставлялись в страны Африки и Латинской Америки, где допустимы экологические нормы Евро-2. Например, в 2021 году было выпущено и продано до 1,5 тысяч таких грузовиков.
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Фото: Игорь Генералов/ТАСС