Стало известно, насколько упадет производство у КАМАЗа — журнал За рулем

Стало известно, насколько упадет производство у КАМАЗа

На совещании по поддержке регионов цифры озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Крупнейшее предприятие отечественного грузового автопрома ждет существенное снижение объемов производства, а его штат будет вынужден переходить в режим простоя — то тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с кризисов в поставках комплектующих. Такое мнение озвучил президент республики Татарстан Рустам Минниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

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В Татарстане больше всего пострадали и пострадают, и перейдут на режим неполного рабочего времени машиностроительные предприятия. По КАМАЗу снижение объемов производства может достичь до 40, порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих», — сообщил Минниханов.

В связи с высказанным опасениями резидент республики попросил у руководства страны поддержки в решении этой задачи на федеральном уровне, сообщает Прайм.

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Основная проблема автогиганта состоит в сборке нового семейства К5, для которого существенная часть комплектующих поставлялась из-за рубежа. Сейчас заводчане предпринимают меры для переориентации сборки К5 на российские компоненты — по расчетам, это должно произойти к январю 2023 года.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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