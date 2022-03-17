КАМАЗы станут полностью российскими — журнал За рулем

КАМАЗы станут полностью российскими

Даже современные грузовики К5 будут собираться из комплектующих российского производства.

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КАМАЗ планирует отказаться от поставок на свои конвейеры иностранных партнеров, с которыми сотрудничает сегодня. Это позволит компании продолжать стабильно работать в любых условиях.

Собирать новые грузовики К5, в разработку которых было вложено немало средств, из российских комплектующих предприятие планирует уже с января 2023 года. На этот счет уже составлена дорожная карта.

Все силы сейчас направлены на локализацию тягача КАМАЗ-54901 — флагмана марки. Об этом заявил первый заместитель генерального директора КАМАЗа, исполнительный директор Юрий Герасимов.

КАМАЗы станут полностью российскимиТягач КАМАЗ-54901
Тягач КАМАЗ-54901

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Но тягач остается на конвейере и сегодня — его выпуск сократился из-за ограниченности запасов комплектующих на складах, и планируется, что он будет постепенно увеличиваться к концу года.

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Пока же производство сосредоточилось на выпуске грузовиков поколения К3 — их стали выпускать больше, и проблем с комплектующими нет. Но в конце 2022 года их планировали снять с производства. Пока же они очень выручат предприятие и потребителей.

Фото: КАМАЗ

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