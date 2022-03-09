Что теперь будет выпускать КАМАЗ

Завод первым попал под санкции и лишился важных поставщиков, в том числе сотрудничества с Daimler Truck.

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Теперь немецкий производитель грузовиков планирует продать свои 15% акций КАМАЗа, если верить газете Handelsblatt.

Кроме того, Daimler Truck поставляет на КАМАЗ двигатели и мосты для грузовиков серии K4. Также на совместноп предприятии ведется сборка кабин для серии К5.

«Поставки из Европы, на которые завязана наша компания, остановились, но КамАЗ не останавливается. Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде всего, был сформирован четкий заказ поставок на март», — цитируют «Известия» слова первого заместителя генерального директора КАМАЗа Юрия Герасимова.

То есть КАМАЗ будет работать без изменений до середины марта, а потом внесет коррективы в выпускаемый модельный ряд. Основными грузовиками станут машины семейства К3. Семейство K5 тоже будет сходить с конвейера, но в меньших количествах, пока уровень локализации не повысится.

Что касается коробок передач ZF, то их планируют заменить на трансмиссии Voith, ввозимые из Восточной Европы.

«У КамАЗа есть план действий в данных условиях, согласованный с Правительством Российской Федерации, и мы продолжим делать всё от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно. Наши автомобили являются основой транспортной безопасности России, и мы должны обеспечить страну этим важным ресурсом», — говорит генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

У КАМАЗа появился новый грузовик — Компас.

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Фото: Youtube/ПАО «КАМАЗ»