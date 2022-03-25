«Аэрофлот» в апреле начнет летать из Сочи в 6 стран — журнал За рулем

«Аэрофлот» в апреле начнет летать из Сочи в 6 стран

Билеты на рейсы уже можно купить.

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В апреле «Аэрофлот» запустит прямые международные регулярные рейсы из Сочи на российских самолетах SSJ 100, сообщается на сайте перевозчика.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») будет летать в Египет, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и Армению.

«Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться на самолетах отечественного производства Superjet 100», — говорится в сообщении компании.

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В аэропорту Сочи организуют базу, где будут обслуживать до 10 самолетов SSJ 100.

«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — добавил перевозчик.

Полеты в Египет (Каир), Израиль (Тель-Авив), Казахстан (Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан), Турцию (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул) и Узбекистан (Бухара, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Фергана) и Армению (Ереван) начнутся с 7 апреля, в отдельных случаях — с 8 апреля.

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Рейсы в Тегеран (Иран) планируется возобновить со 2 апреля, а в Коломбо (Шри-Ланка) — с 8 апреля.

В марте все международные рейсы, кроме полетов в Минск, были приостановлены из-за последствий санкций ЕС и США. Авиакомпании S7 и «Победа» закрыли все международные полеты.


Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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