Иномарки перестанут сертифицировать в России

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Речь идет об Одобрениях типа транспортного средства (ОТТС), которые выдает Росстандарт. Их теперь могут не получить автомобили, выпускаемые в «недружественных странах».

У Росстандарта на рассмотрении находится несколько заявок на новинки BMW, Volkswagen, Porsche, Bentley, Mercedes-Benz и Ducati, пишут «Известия». Чтобы их одобрить, необходимо провести инспекционный контроль заводов. Но как это теперь делать?

«Мы понимаем, что в нынешних условиях не можем провести инспекцию предприятий, где выпускаются модели, на сертификацию которых поданы заявки. С учетом сбоев в поставках комплектующих и, прежде всего, электронных компонентов, мы не можем гарантировать, что эти модели соответствуют требованиям Технического регламента. Чтобы в дальнейшем не отменять выданные ОТТС, обсуждается решение о временной приостановке их подписания. Как только ситуация стабилизируется и специалисты Росстандарта смогут провести необходимые инспекции, сертификация этих моделей в России будет проведена в установленном порядке», — объяснил начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин.

Напомним, что без ОТТС ни один автомобиль, мотоцикл или шасси не могут продаваться на территории России. И теперь из-за невозможности инспекции заводов получить его не смогут автомобили из недружественных стран.

В список таких стран (согласно распоряжению Правительства РФ № 430 от 5 марта 2022 года) входят: все страны Европейского союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Но если автомобиль планируется выпускать на российском заводе, то получить ОТТС на него не составит проблем, отметил Александр Кузьмин.

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