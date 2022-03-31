В России наладили производство недорогих электромобилей

Батарея полностью заряжается от любой розетки 220В за 6 часов, причем по составу (LiFePo4) она относится к морозоустойчивым.

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Компания Kangaroo Electro заявляет о себе как о первом в России сборочном производстве электрического коммерческого транспорта. Производство действительно существует и находится в Калужской области. Собирают здесь компактные одноместные грузовички с каркасно-панельным кузовом, электродвигателем, литий-железо-фосфатной батареей и грузовым отсеком на 3 кубометра.

Технически машина относится к квадрициклам, на ней можно ездить по дорогам общего пользования, для управления нужны права категории В.

Двигатель развивает 5 кВт (6,8 л.с.), масса по техпаспорту составляет 587 кг, а технически допустимая — 1025 кг. Заявленная в характеристиках грузоподъемность — 600 кг. Максимальная скорость — 52 км/ч.

Батарея полностью заряжается от любой розетки 220В за 6 часов, причем по составу (LiFePo4) она относится к морозоустойчивым, что позволяет авторам проекта говорить о возможности круглогодичного использования грузовика. Паспортный пробег на одной зарядке — 200 километров. Срок службы батареи — до 15 лет.

На официальном сайте проекта указано, что гарантия на машину составляет 2 года без ограничения пробега. Компания готова предоставить сервис, причем утверждается, что комплектующие всегда в наличии. Также есть пробная коммерческая аренда. Среди называемых преимуществ машины — отсутствие типичных проблем ДВС и трансмиссии, возможность езды без пробок, бесплатная парковка.

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Цена грузовичка — от 1 250 000 рублей. Предполагается, что такие машинки приживутся в экспресс-доставке, грузовом каршеринге, арендном бизнесе и в качестве передвижных торговых точек. Кстати, помимо пары вариантов фургона и рефрижератора есть и пассажирский вариант.

В каршеринг и такси метит и еще один российский электрический проект — «КАМА».

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Фото: Kangaroo Electro