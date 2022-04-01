Массовая авария из 50 машин попала на видео — журнал За рулем

Массовая авария из 50 машин попала на видео

В результате столкновений некоторые автомобили загорелись.

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Невероятная авария произошла на автомагистрали 81 в Пенсильвании (США) во время снежной бури. Один из участников ДТП снимал все на видео с обочины, и его чуть не сбил автомобиль.

Машины продолжали врезаться друг в друга и после того, как автор видео перестал снимать (вероятно, перестал переживать из-за своего автомобиля и поспешил все-таки на помощь пострадавшим людям).

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В беседе с 6ABC представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Шуйлкилл Дэвид Беом рассказал, что расследование причин аварии затруднено пожаром, который долгое время не удавалось потушить.

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«Достаточно одному человеку во что-то врезаться, и вот что происходит. Поэтому лучше на время непогоды съехать с дороги», — добавил Беом.

Фото, видео: YouTube

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