Машины скорой помощи будут сами переключать светофоры

Автоматический зеленый свет для экстренных служб — это уже ближайшее будущее. Причем полезна будет новая технология и рядовым автомобилистам.

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Ford тестирует сетевую технологию светофоров в городах Ахен и Дюссельдорф (Германия). При необходимости ее можно использовать для автоматического переключения на зеленый цвет при приближении машин экстренных служб с проблесковыми маячками.

По пути к месту происшествия спасателям часто приходится проезжать на красный сигнал светофора.

«Будь то пожарная машина, направляющаяся тушить пожар, или скорая помощь, вызванная в экстренных случаях, автомобили экстренных служб, попавшие в пробку и выезжающие на красный свет — все это может привести к летальному исходу», — говорит Мартин Соммер, инженер-испытатель в Ford of Europе.

Благодаря сетевым технологиям таких аварий можно было бы избежать в будущем, автоматически заранее включая зеленый свет светофора при приближении машины скорой помощи.

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В Аахене компания Ford использовала для теста улицу с восемью последовательными светофорами и два участка дороги с тремя светофорами на каждом за пределами города, включая сетевую инфраструктуру. Тестовый автомобиль имел оборудование для связи с инфраструктурой и аппаратное обеспечение для быстрого управления устройствами.

В экстренной ситуации испытуемый автомобиль посылал сигнал светофорам сменить свет на зеленый. Как только транспортное средство проезжало перекресток, светофор возвращался к нормальному режиму работы.

Кстати, новая технология поможет не только экстренным службам, но и рядовым водителям. Система автоматически соединяется с адаптивным круиз-контролем, чтобы рассчитать время приближения автомобиля. В итоге машина добирается до светофора, когда он включает зеленый свет. Даже когда остановка на красный свет неминуема, система сможет уменьшить резкое торможение, делая таким образом движение на дороге более плавным.