Машины скорой помощи будут сами переключать светофоры — журнал За рулем

Машины скорой помощи будут сами переключать светофоры

Автоматический зеленый свет для экстренных служб — это уже ближайшее будущее. Причем полезна будет новая технология и рядовым автомобилистам.

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Ford тестирует сетевую технологию светофоров в городах Ахен и Дюссельдорф (Германия). При необходимости ее можно использовать для автоматического переключения на зеленый цвет при приближении машин экстренных служб с проблесковыми маячками.

По пути к месту происшествия спасателям часто приходится проезжать на красный сигнал светофора.

«Будь то пожарная машина, направляющаяся тушить пожар, или скорая помощь, вызванная в экстренных случаях, автомобили экстренных служб, попавшие в пробку и выезжающие на красный свет — все это может привести к летальному исходу», — говорит Мартин Соммер, инженер-испытатель в Ford of Europе.

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Благодаря сетевым технологиям таких аварий можно было бы избежать в будущем, автоматически заранее включая зеленый свет светофора при приближении машины скорой помощи.

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В Аахене компания Ford использовала для теста улицу с восемью последовательными светофорами и два участка дороги с тремя светофорами на каждом за пределами города, включая сетевую инфраструктуру. Тестовый автомобиль имел оборудование для связи с инфраструктурой и аппаратное обеспечение для быстрого управления устройствами.

В экстренной ситуации испытуемый автомобиль посылал сигнал светофорам сменить свет на зеленый. Как только транспортное средство проезжало перекресток, светофор возвращался к нормальному режиму работы.

Кстати, новая технология поможет не только экстренным службам, но и рядовым водителям. Система автоматически соединяется с адаптивным круиз-контролем, чтобы рассчитать время приближения автомобиля. В итоге машина добирается до светофора, когда он включает зеленый свет. Даже когда остановка на красный свет неминуема, система сможет уменьшить резкое торможение, делая таким образом движение на дороге более плавным.


Фото: Depositphotos

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