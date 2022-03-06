Volvo тестирует технологию беспроводной зарядки

В городской среде заряжать таким образом электромобили должно быть особенно удобно.

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Volvo Cars вместе с партнерами тестирует новую технологию беспроводной зарядки, оценивая ее потенциал для своих электромобилей.

Крупный оператор такси в Скандинавском регионе компания Cabonline в течение трех лет собирается перейти на электрокары Volvo XC40 и заряжать их беспроводным способом на парковочных площадках в Гетеборге (Швеция).

Создание беспроводных зарядок заложено в стратегическую инициативу Gothenburg Green City Zone, согласно которой определенные районы города используются в качестве испытательных полигонов для новых технологий. Сами зарядные станции поставляет компания Momentum Dynamics, ведущий разработчик систем беспроводной зарядки электромобилей. Стартует зарядка автомобиля автоматически, когда совместимый автомобиль паркуется на зарядной площадке, встроенной в улицу, что позволяет водителям не мучиться с кабелями и адаптерами и даже не выходить из салона.

Зарядная станция посылает энергию через зарядную площадку, которая улавливается приемником в автомобиле. Чтобы легко совместить автомобиль с зарядной площадкой, автомобиль использует свою систему камер с обзором 360 градусов. Для полностью электрических автомобилей XC40 Recharge мощность беспроводного устройства составит более 40 кВт, что сделает скорость зарядки примерно в четыре раза выше, чем у обычного зарядного устройства. Беспроводное зарядное устройство почти такое же быстрое, как проводное: за 30 минут автомобиль заряжается настолько, что способен проехать 100 км.

В общей сложности тестовые автомобили Volvo будут эксплуатироваться более 12 часов ежедневно и проезжать 100 000 км в год, что также станет их испытанием на прочность и долговечность.

В прошлом году Volvo Cars стала участником программы Gothenburg Green City Zone, которая направлена ​​на формирование транспорта без выбросов к 2030 году.

У этого «электро-малыша» подушка перед бампером. И вот почему.

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Фото: Volvo