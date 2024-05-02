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Названы призеры совместной акции «За рулем» и OMODA

«За рулем» назвал победителя и призеров совместной акции с OMODA

Жюри акции #ЗаРулемOmodaS5 определило призеров и победителя. Напомним, совместная акция издания «За рулем» и бренда OMODA началась 23 февраля – участники брали на тест-драйв седан OMODA S5 и делились в VK своими впечатлениями с хештегом #ЗаРулемOMODAS5. По условиям акции, профили участников должны были быть открытыми.

В разгар весны наступил следующий этап: со 2 по 26 апреля за опубликованные тест-драйвы голосовали пользователи VK. По этому голосованию был составлен топ-10. И именно из этих десяти лучших ведущие журналисты «За рулем» выбрали призеров и победителя!

Второе и третье места разделили Денис Желудов из Санкт-Петербурга и Дмитрий Кудимов из Красноярска – они выиграли электрические лонгборды OMODA! А первого места удостоился Александр Фирсов из Казани – ему достается OMODA S5!

OMODA S5
OMODA S5

Отметим, что все участники топ-10 получат в награду подписку на журнал «За рулем».

Правила проведенной акции находятся в свободном доступе.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Реклама / АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ИНН 7743578549 / erid F7NfYUJCUneLrWghhay5

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«За рулем»
Количество просмотров 6
02.05.2024
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