Как водитель VW Beetle экономит бензин в пробках — журнал За рулем

Как водитель VW Beetle экономит бензин в пробках

Он просто использует свои собственные ноги.

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Водитель старого Volkswagen Beetle был заснят на оживленной улице в Лиме (Перу). Сценку выложил в Тик-Ток пользователь @bene_angeles, и видео быстро стало вирусным.

Когда близлежащие автомобили медленно едут, водитель «Жука» опускает ноги через дыру в машине и в течение нескольких секунд подражает легендарному мультяшному персонажу Фреду Флинтстоуну, болтая ими туда-сюда.

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Напомним, в мультсериале Hanna-Barbera Productions «Флинтстоуны» показана семья, которая управляла своим автомобилем, приводя его в движение ногами.

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Скорее всего, владелец заглушил мотор, пока машина ехала по ровной дороге или дороге с небольшим уклоном. Столкнуть с места автомобиль таким образом тяжело, а поддерживать движение можно. Хотя и вполне возможно, что он просто таким образом привычно развлекался в пробках.

Один из тиктокеров даже пошутил, что это может быть способом справиться с резким скачком цен на бензин в последние месяцы. «Я знаю, что бензин стоит дорого, но не думаю, что скупость Фреда Флинтстоуна могла зайти настолько далеко», — написал Эрик Тикона Иларио.

Фото: Depositphotos

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