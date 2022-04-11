Евросоюз запретил въезд в ЕС транспорту с российскими номерами

Евросоюз наложил запрет на грузоперевозки автотранспортным средствам, зарегистрированным в Российской Федерации и Белоруссии, говорится в сообщении Таможенной службы (ФТС) России.
«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — пояснили в пресс-службе.
Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими номерами не смогут перемещать грузы по территории стран Евросоюза.
Пока это ограничение не коснулось грузовиков, осуществляющих доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносители, цветные металлы и удобрения.
Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым. В Калининградскую область транзитные потоки тоже пока сохраняются, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России.
По данным ФТС, через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные в автомобильных пунктах пропуска, в сторону Польши и Литвы за последние сутки проследовало 192 грузовых и 118 легковых транспортных средств, на территорию Калининградской области въехал 271 грузовик и 206 легковых автомобилей.
Эксперты считают, что запрет грузоперевозок скажется на полках магазинов уже через три недели — могут начаться перебои с поставками. Хотя вероятен сценарий, когда за это время власти продумают возможности, позволяющие обходить ограничения.
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