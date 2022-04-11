Новый китайский кроссовер показали в Москве

Многие даже не обратили на это внимание — он стоял на одном из входов выставки «Мотовесна».

На выставке «Мотовесна», рядом с экспозицией велосипедов и стендом виртуальной велотрассы, стоял белый кроссовер из Поднебесной. А самое интересное — на нем были московские госномера.

Это Levdeo i9 — субкомпактный кроссовер, сопоставимый по своим размерам, например, с Hyundai Creta. Его длина составляет 4360 мм, что на 90 мм больше, чем у Креты, и на 140 мм меньше, чем у Tucson. Ширина i9 — 1830 мм, высота — 1660 мм, а дорожный просвет — 180 мм.

Автомобиль имеет исключительно передний привод и не потребляет ни капли бензина, дизельного или иного топлива. Это электромобиль, поэтому и представлен он был на «Мотовесне», а точнее, на выставке «ЕДрайв», проходящей с ней под одной крышей.

Электрокроссовер оснащен одним электродвигателем, мощность которого в разных режимах составляет от 95 до 156 л.с., а крутящий момент — от 180 до 270 Нм. Благодаря ему автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд, развивая максимальную скорость 140 км/ч.

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Емкость аккумуляторной батареи — 62,13 кВт·ч, а зарядить ее можно от обычной бытовой сети. На зарядку от отметки 20 до 80% (как чаще всего и происходит) тратится 40 минут. Для полной зарядки до 100% с 20 потребуется 8 часов. Запаса хода при полностью заряженной батарее по стандарту NEDC хватит на 470 км. В итоге на таком кроссовере можно даже отправляться в путешествия.

Когда кроссовер Levdeo i9 поступит в продажу и поступит ли, а также сколько он может стоить, неизвестно.

В России наладили производство недорогих электромобилей.

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Фото: Levdeo