Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — журнал За рулем

Новый BMW 7 - 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни

Автомобиль сохранил двигатели внутреннего сгорания и получил полностью электрическую версию.

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Электрический седан получил индекс i7 xDrive60, а модели с бензиновыми двигателями — 740i и 760i xDrive.

Новая 7-я серия стала заметно крупнее предшественницы. Длина увеличилась на 13 см, ширина и высота — на 5 см, а колесная база стала длиннее на 0,5 см.

Электрическая версия и машины с двигателями внутреннего сгорания похожи, но i7 отличается множеством синих акцентов, и в том, чтобы его выделить, есть смысл. BMW i7 xDrive60 оснащен двумя синхронными электродвигателями (один спереди и один сзади). Мотор на передних колесах имеет мощность 259 л.с., а двигатель на задних — 312 л.с. Общая же мощность достигает 544 л.с. и 744 Нм. Этого достаточно для того, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость электроседана ограничена на отметке 240 км/ч.

Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни

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В BMW заявили, что запас хода i7 xDrive60 на одной полной зарядке будет достигать 483 километров благодаря аккумуляторной батарее на 101,7 кВт·ч с жидкостным охлаждением. На зарядку для 130-километровой поездки понадобится всего 10 минут.

Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни

Заднеприводный 740i оснащен обновленным и более мощным 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, который имеет мощность 380 л.с. и 519 Нм. Новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач получила 48-вольтовую мягкую гибридную систему. В итоге эта версия разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд.

Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни

BMW 760i xDrive оснастили 4,4-литровым двигателем BMW V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 544 л.с. (как и у электроверсии) и 750 Нм. До сотни этот полноприводный седан разгоняется всего за 4,2 секунды.

Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни

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Цены в США начинаются от 94 295 долларов (7,27 млн рублей) за BMW 740i, а 760i xDrive стоит от 114 595 долларов (8,83 млн рублей). За электрический же i7 надо заплатить минимум 120 295 долларов (9,3 млн рублей). В Россию седан, по известным причинам, официально пока поставляться не будет.

Фото: BMW

Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни

Автомобиль сохранил двигатели внутреннего сгорания и получил полностью электрическую версию.

Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328620Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328621Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328617Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328618Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни
Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни

Автомобиль сохранил двигатели внутреннего сгорания и получил полностью электрическую версию.

Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328617Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328618Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328621Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни — фото 1328620Новый BMW 7 — 544 л.с. и 4,2 секунды до сотни
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