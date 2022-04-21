Названа еще одна опасность для россиян из-за санкций

В Минприроды России говорят, что «грязные» выхлопы автомобилей — острая проблема для крупных городов. А понижение экокласса новых авто навредит экологии еще больше.

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В густонаселенных городах России может упасть качество воздуха в том случае, если будут снижены экологические требования к новым автомобилям, — такое опасение высказали в Минприроды России.

«Касательно вопроса снижения экотребований к выпускаемым машинам. Однозначно любой откат экологических программ назад неминуемо влечет за собой ущерб. В данном случае ущербом будет являться ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах», — приводит слова представителя ведомства агентство ТАСС.

Напомним, Правительство России в связи с санкциями и нарушением логистических цепочек готовится временно либерализовать ряд технических требований к новым автомобилям. Помимо прочего автопроизводителям разрешат выпускать и продавать машины пониженных экологических классов, вплоть до Евро-0. С 2016 года и до сих пор в России действуют требования Евро-5. Нулевой класс означает откат в этом вопросе до уровня 90-х годов.

В Минприроды отметили, что выхлопы автомобилей в некоторых крупных городах составляют более трети от валового объема выбросов загрязняющих веществ в приземном атмосферном слое. В качестве примера в ведомстве привели Красноярск, Омск и Челябинск, где машины производят более 30% загрязняющих атмосферу веществ.

С 2019 года в России реализуют национальный проект «Чистый воздух», одна из целей которого — улучшение качества воздуха в городах за счет снижения нагрузки от общественного транспорта (в первую очередь имеется в виду замена дизельных автобусов на газомоторные, потребляющие сжатый природный газ, т.е. метан).