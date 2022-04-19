В России разрешат выпускать двигатели упрощенного экокласса

Мера временная: из-за санкций и нехватки комплектующих правительство может разрешить выпускать машины даже класса Евро-0.

Материалы по теме КАМАЗ возвращается к Евро-2

В России разрешат выпускать автомобили экокласса Евро-0, следует из проекта постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Требования упростят к автомобилям, выпускаемым в период с 1 апреля по 31 декабря в РФ, однако коснется это только крупных отечественных автоконцернов с численностью сотрудников более 5 тыс. человек, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями. Так, завод китайского Haval воспользоваться послаблениями не сможет.

Документ уже находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки.

По действующему техрегламенту Таможенного союза, в обращение должны выпускаться только машины класса Евро-5 и выше. КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков Евро-2, но пока не имеет права их продавать. Хотя упрощенный экокласс машин никак не влияет на безопасность ТС, он не проходит по действующему регламенту.

В рамках «особого порядка» предполагается, что для легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с Евро-0, для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше Евро-1 (класса ниже не предусмотрено), газовыми — Евро-3.

Однако от применения каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, власти отказываться не готовы, потому что их производят в России. В документе говорится, что их использование обязательно, если предусмотрено конструкцией. Сейчас их поставляет «Экоальянс» (входит в группу «Росатом») и локализованный Johnson Matthey, на импорт приходится 40–45%.

Материалы по теме Аргентина и Чили отказались поставлять нам литий. Это скажется на производстве АКБ?

Сами производители отечественной техники считают, что мера своевременная, но временная, созданная на период разрыва технологических цепочек. Производители заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, это более маржинальная продукция, и как только появится возможность, будут повышать экокласс.

Совет Евразийской экономической комиссии также упростил требования к выпускаемым машинам.

«За рулем» можно читать и в Viber .

Фото: Depositphotos