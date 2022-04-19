В России разрешат выпускать двигатели упрощенного экокласса

В России разрешат выпускать автомобили экокласса Евро-0, следует из проекта постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.
Требования упростят к автомобилям, выпускаемым в период с 1 апреля по 31 декабря в РФ, однако коснется это только крупных отечественных автоконцернов с численностью сотрудников более 5 тыс. человек, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями. Так, завод китайского Haval воспользоваться послаблениями не сможет.
Документ уже находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки.
По действующему техрегламенту Таможенного союза, в обращение должны выпускаться только машины класса Евро-5 и выше. КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков Евро-2, но пока не имеет права их продавать. Хотя упрощенный экокласс машин никак не влияет на безопасность ТС, он не проходит по действующему регламенту.
В рамках «особого порядка» предполагается, что для легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с Евро-0, для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше Евро-1 (класса ниже не предусмотрено), газовыми — Евро-3.
Однако от применения каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, власти отказываться не готовы, потому что их производят в России. В документе говорится, что их использование обязательно, если предусмотрено конструкцией. Сейчас их поставляет «Экоальянс» (входит в группу «Росатом») и локализованный Johnson Matthey, на импорт приходится 40–45%.
Сами производители отечественной техники считают, что мера своевременная, но временная, созданная на период разрыва технологических цепочек. Производители заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, это более маржинальная продукция, и как только появится возможность, будут повышать экокласс.
- Совет Евразийской экономической комиссии также упростил требования к выпускаемым машинам.
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