Совет Евразийской экономической комиссии обновил требования к выпускаемым машинам — производите, что хотите.

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Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в котором содержатся требования к автомобилям, выпускаемым на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), изменился. Теперь, в течение ближайшего года, каждая страна ЕАЭС вправе устанавливать собственные требования к автомобилям (это касается России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана). Эти правила вступят в силу 25 апреля и будут оставаться в силе до февраля 2023 года.

«До 1 февраля 2023 года допускается установление и применение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых на территориях государств-членов ЕАЭС, а также проведение оценки соответствия с нормативными правовыми актами государств-членов или в соответствии с законодательством государств-членов», — цитируют «Известия» решение Совета Евразийской экономической комиссии.

То, что это упрощенный автомобиль, будет обязательно указываться в ПТС и свидетельстве о регистрации. Также информация о них будет заноситься в реестр автомобилей, собранных по национальным требованиям, доступ к которому получат таможни, пограничные службы и, возможно, дорожная полиция. Вывозить такие автомобили в другие страны запретят даже временно, если только между государствами нет соответствующего соглашения.

«Контроль за исполнением настоящего решения осуществляется уполномоченными органами государств-членов в соответствии с законодательством государств-членов», — говорится в тексте документа.

Благодаря разрешению выпускать упрощенные автомобили производители смогут не останавливать конвейеры своих заводов из-за дефицита комплектующих. Но при этом выпускаемые автомобили могут иметь не такой высокий уровень безопасности и экологичности.

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«Образно говоря, решение Совета Евразийской экономической комиссии позволяет странам-участницам выпускать автомобили по принципу „кто во что горазд“, у кого на что хватает сил и ресурсов», — объяснил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Машины могут получить двигатели с уровнем выхлопа Евро-2, лишиться систем ABS и ESP, подушек безопасности и так далее — на усмотрение правительств стран, где они выпускаются.

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