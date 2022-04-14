Аргентина и Чили больше не поставляют литий в Россию. Где брать АКБ?

Наша страна совсем без этого редкого металла не осталась — его к нам завозит Боливия. Но хватит ли нам этого?

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Как стало известно, Аргентина и Чили приостановили поставки в РФ литиевого сырья, которое в том числе используется для производства аккумуляторов. Ну вот еще и литий ушел из России… Правда, в Минпромторге заверили, что существует еще и третий поставщик — Боливия, и она поставки этого редкого металла продолжает. Добывают это сырье и в Китае, однако эта страна и сама испытывает его острую нехватку для своих нужд.

В России же полностью утрачена добыча лития, хотя в СССР ее вели.

При этом мощности по переработке сырья у РФ есть, компании занимаются этим с учетом как обеспечения внутренних потребностей, так и поставок на экспорт. Но в случае, если откажет еще и Боливия, литиевое сырье нам брать негде. И тогда может быть большая проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях, не скрывают в Минпромторге.

Чтобы начать добычу литиевого сырья на территории РФ, необходимо ускорить оформление лицензий на работу таких предприятий. Есть литий в техногенных отвалах Завитинского месторождения в Забайкальском крае, также можно разрабатывать его месторождения в Мурманской области.

Однако стоит отметить, что в автопроме литий используется в литий-ионных аккумуляторах только для электротранспорта. В гражданских целях такие аккумуляторы у нас до сих пор выпускало лишь новосибирское предприятие Лиотех, которое сейчас находится на грани банкротства. Причем продукция предприятия шла для обеспечения нужд пассажирского транспорта, в том числе электробусов, которые до последнего времени активно внедряли в столице. Серийных легковых электромобилей, как известно, у нас своих пока нет, хотя несколько компаний ведут опытные разработки, и есть шанс, что таковые появятся.

Российские предприятия, выпускающие аккумуляторы, примерялись к производству литий-ионых батарей, но без отечественного сырья такая продукция вышла бы «золотой», поэтому от этой идеи отказались. Используется литий для производства аккумуляторов в оборонной промышленности, но поскольку там существует госзаказ, цены на сырье не имеют решающего значения.

В случае если бы удалось наладить добычу литиевого сырья в России, это помогло бы встать на ноги не только отечественным производителям электромобилей, но и появилась бы новая строчка дохода в бюджете — во всем мире потребность в этом металле только растет, и его можно было бы экспортировать.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем:

Сегодня совокупные мировые запасы лития составляют примерно пятьдесят миллионов тонн, из которых десять — в Аргентине, девять — в Боливии, восемь с половиной — в Чили, семь — в Китае, шесть с хвостиком — в США, пять — в Австралии. Однако у России есть и собственные залежи лития, которые оцениваются в пять миллионов тонн, но мы их никогда толком не разрабатывали, предпочитая закупать критически важное сырье за рубежом.

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С одной стороны, это было правильно: свое никуда не денется, а чужое тратить не жалко. С другой — мы слишком привыкли все покупать. Поэтому сейчас придется немножко перестроиться. По моим сведениям, у нас есть предприятия, способные хоть завтра наладить промышленный выпуск лития и его соединений. Речь о заводах в Красноярске, Новосибирске и под Тулой. А отечественный литий лежит в Мурманской области, в Восточной Сибири и, возможно, где-то еще. Надо его добыть и пустить в дело. Заодно и валюту сэкономим!

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