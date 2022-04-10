Где автосервисы возьмут запчасти для иномарок? Выход найден

Предполагается использовать, с одной стороны, опыт Китая, а с другой — стран Европы.

Материалы по теме Кто будет поставлять автокомпоненты в Россию? Полный список стран

«Союз автосервисов» России, куда входит более 30 компаний технического обслуживания со всей страны, подготовил обращение в экономическую Комиссию ЕАЭС и Минпромторг РФ. Авторы обращения намерены договориться с правительством РФ о выпуске запчастей для иномарок без участия иностранных компаний.

С этой целью Союз призывает обязать эти компании предоставить российским заводам, выпускающим автомобильные компоненты, доступ к технической информации по продаваемым в РФ машинам.

«Сегодня сложилась сложная ситуация в сфере поддержания автомобильного парка страны в работоспособном и безопасном состоянии. Быстрые компенсирующие меры в виде обеспечения документацией существующих ремонтно-восстановительных производств, способных выпускать на рынок запасных частей вновь изготовленные и восстановленные компоненты автомототранспортных средств, сегодня крайне необходимы. Собрать такие предприятия с их возможностями в одну программу возможно в короткие сроки», — цитирует документ Газета.Ru.

То есть речь идет о том, чтобы силами отечественных заводов наладить выпуск неоригинальных запчастей, а также развить сферу т.н. ребилда, то есть углубленного восстановления бывших в употреблении узлов и агрегатов, демонтированных с машин с пробегом.

Иностранные компании всегда размещали в России то, что им выгодно — сборку или, в лучшем случае, производство полного цикла, говорят авторы проекта. Но сейчас нужно иное. Если бы доступ к официальной документации производителей был налажен 15 лет назад, сейчас мы имели бы столь же широкое производство альтернативных компонентов, как в Китае. А ребилдинг компонентов очень развит во в многих развитых странах, подчеркивают в «Союз автосервисов».

Материалы по теме Как автопром будет жить под санкциями? Эксперт объяснил

Из комплектующих для иномарок, которые можно было бы делать в России, участники Союза называют пружины и амортизаторы подвески, детали двигателей и трансмиссий, элементы тормозной системы и системы охлаждения, а также различные фильтры.

Фото: Depositphotos