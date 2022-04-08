Эксперт предсказал снижение цен на автомобили, но не из-за укрепившегося рубля.

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Рубль продолжает укреплять свои позиции — доллар стоит уже менее 80 рублей, а евро — чуть более 80. Однако с начала года автомобили подорожали на целых 40% — как новые, так и, вслед за ними, подержанные.

Кое-где даже начали обменивать автомобили на квартиры. Все это произошло на фоне резкого падения курса рубля, растущего дефицита компонентов и нарушении цепочек поставок комплектующих во всем мире.

Сейчас одной проблемой становится меньше — стоимость рубля растет, а значит цены на ввозимые товары и компоненты должны бы снижаться. Но этого не происходит. Только одна компания заявила о скидках, да и то только потому, что перед этим увеличила стоимость своих машин сразу в полтора раза (это Exeed).

Чего ждать покупателям и автомобилистам: вкладываться в машины сейчас или подождать?

директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг»:

— Снижение стоимости валюты (доллара, евро и юаня) сказывается, в первую очередь, на тех машинах, которые находятся в поставке. На сегодняшний день у нас сохранились поставки только китайской техники, цены на которую зафиксированы в юанях. Это означает, что стоимость таких автомобилей в рублях снизится.

В автомобилях в наличии мы наблюдаем пока сохранение цен, взлетевших в конце февраля — начале марта. Дилеры не стремятся расставаться со стоками автомобилей, несмотря на падающий спрос. Снижение курса доллара пока никак не сказывается на снижении стоимости машины. Если рынок не будет готов переварить текущие цены, то дилеры будут вынуждены понижать стоимость на новые автомобили.

Главный совет — покупать машины в наличии или со склада импортера : по таким автомобилям цена не изменится, в отличие от автомобилей в поставке. Наша лизинговая компания выкупила популярные модели легковых и коммерческих автомобилей, и мы также готовы предложить клиентам фиксированную цену, не зависящую от колебаний рынка.

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Среднесрочный прогноз цен на рынке автомобилей

Эксперт считает, что рано или поздно цена в долларовом эквиваленте выровняется по отношению к стоимости до кризиса. Остается только вопрос — сколько времени это займет. Всё зависит от рынка и ажиотажа на покупку новых машин. Если клиенты будут достаточно агрессивно скупать имеющиеся в наличии машины, то цена не будет снижаться — она сохранится на высоком уровне. Но как только потребительский спрос начнет падать, дилеры будут вынуждены снижать цену.

А на сколько хватит запаса шин в России? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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