Известно, на сколько хватит запаса шин в России

Пока волноваться рано. По данным системы маркировки, запасы шин в РФ для легковых автомобилей превышают годовой объем рынка.

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По данным системы маркировки «Честный знак», запасы шин для легковых автомобилей в РФ к началу апреля составили почти 61 млн штук, еще 18,1 млн составляет склад шин для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и прочего транспорта. Причем эти данные не учитывают пополнение от производства, которое продолжается на ряде заводов.

Традиционный всплеск спроса в марте-апреле совпал с заявлениями ряда иностранных производителей о приостановке работы в РФ, что привело к ажиотажу и повышению цен, пишет «Коммерсант». В итоге даже при видимом насыщении рынка возникла нехватка некоторых популярных типоразмеров, наблюдавшаяся, впрочем, и в прошлом году.

На складах производителей и импортеров, а также в специализированных магазинах хранится 26,5 млн летних шин, почти 14 млн зимних шипованных, 11,5 млн зимних нешипованных и почти 9 млн всесезонных.

То есть только складских запасов — если ориентироваться на спрос последних лет — потребителям хватит на два года.

Отчасти нынешний всплеск спроса объясняется обычной сезонностью — с потеплением автолюбители традиционно начинают переобуваться в летнюю резину.

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Март-апрель — традиционный период повышения прайс-листов наравне с сентябрем-октябрем. Так, летняя резина в рознице подорожала на 15–20% с начала года и на 36% по сравнению с 2021 годом.

При этом нельзя говорить, что склады не пополняются — шины в РФ продолжают выпускать на заводах Kama Tyres, Cordiant и Nortec, а также локализованных в РФ Nokian Tyres и Pirelli. При этом приостановили работу в нашей стране Bridgestone, Continental, Michelin и Yokohama.

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Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

