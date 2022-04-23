Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — журнал За рулем

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро

Но тут есть небольшой подвох — двигатель Ванкеля не будет связан с колесами ни напрямую, ни через коробку передач.

Материалы по теме
Mazda представила два новых двигателя

После нескольких фальстартов роторный двигатель Mazda с невероятным запасом хода на одной заправке, наконец-то отправлен в производство. Компания подтвердила, что этот мотор будет устанавливаться на кроссовер MX-30, который дебютирует во второй половине 2022 года.

Еще год назад Mazda предупреждала, что разрабатываемый роторный мотор станет частью гибридной силовой установки. То есть, двигатель Ванкеля нужен автомобилю для выработки электричества. Оно будет накапливаться в батарее и подаваться на электромоторы передних и задних колес.

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Mazda является пионером производства серийных автомобилей с роторными двигателями. Но продажи их прекратились вместе со снятием с производства спорткупе Mazda RX-8. Теперь роторные моторы получат новую жизнь. Легко раскручиваясь до невероятных оборотов, они станут отличным генератором.

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро

Фото: Mazda

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро

Но тут есть небольшой подвох — двигатель Ванкеля не будет связан с колесами ни напрямую, ни через коробку передач.

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329111Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329112Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329113Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329114Роторный кроссовер Mazda — уже скоро
Роторный кроссовер Mazda — уже скоро

Но тут есть небольшой подвох — двигатель Ванкеля не будет связан с колесами ни напрямую, ни через коробку передач.

Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329112Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329111Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329113Роторный кроссовер Mazda — уже скоро — фото 1329114Роторный кроссовер Mazda — уже скоро
Наше новое видео
Лада Веста: на каких опциях можно сэкономить?
Лучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»
Isuzu против Mitsubishi: тест настоящих японских внедорожников

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1088
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: