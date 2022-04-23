Но тут есть небольшой подвох — двигатель Ванкеля не будет связан с колесами ни напрямую, ни через коробку передач.

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После нескольких фальстартов роторный двигатель Mazda с невероятным запасом хода на одной заправке, наконец-то отправлен в производство. Компания подтвердила, что этот мотор будет устанавливаться на кроссовер MX-30, который дебютирует во второй половине 2022 года.

Еще год назад Mazda предупреждала, что разрабатываемый роторный мотор станет частью гибридной силовой установки. То есть, двигатель Ванкеля нужен автомобилю для выработки электричества. Оно будет накапливаться в батарее и подаваться на электромоторы передних и задних колес.

Mazda является пионером производства серийных автомобилей с роторными двигателями. Но продажи их прекратились вместе со снятием с производства спорткупе Mazda RX-8. Теперь роторные моторы получат новую жизнь. Легко раскручиваясь до невероятных оборотов, они станут отличным генератором.

Фото: Mazda